Oroscopo Branko oggi Domenica 20 dicembre 2020 | previsioni del giorno

Leggi su aciclico

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ariete Lo scenario si espande e, quindi, si complica anche perché è pieno di tante persone e, si sa, ogni persona ha le proprie idee e, di conseguenza, è complicato coordinare tutti in modo che le cose vadano avanti con la minima coerenza. Tutto questo è necessario per il progresso. Toro Non preoccuparti delle difficoltà, perché non prevarranno, fintanto che ti concentrerai sul continuare ad andare avanti nella tua direzione. Nonostante sia la fine di un anno stressante, c’è molto gioco da coinvolgere e il paradiso non rispetta il calendario della nostra umanità. Gemelli Pensa in grande, ma osa agire di conseguenza, perché se non lo fai, meglio sarà continuare a pensare in piccolo. Pensare in grande significa accettare le complicazioni inerenti a questi possibili risultati. Se vuoi preservare la tua vita semplice, prendi questa decisione e sostenila nel tempo. Cancro Non è stato per ...