Offerte Gamestop al rush finale, le migliori promozioni valide oggi 20 dicembre (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono questi gli ultimi giorni per approfittare delle Offerte Gamestop dedicate alla rincorsa al Natale 2020. Una cavalcata che tiene compagnia ai fan da ormai quasi tre settimane, con il consueto Calendario dell'Avvento di dicembre. Numerosi gli sconti che, giorno dopo giorno, vengono pubblicati dalla catena di distribuzione legata al mondo dei videogiochi. E questa domenica non farà di certo eccezione. Come sempre grandi proposte quelle incluse tra le Offerte Gamestop, che permettono così di correre ai ripari nella maratona dei regali di Natale. Siete in ritardo e non sapere cosa incartare per quel vostro amico / fidanzato nerd? La soluzione è a portata di mano (o di click). Ancora Offerte Gamestop, la lunga marcia si avvicina alla conclusione Grazie alle ...

Si entra nel vivo delle offerte Gamestop legate al Calendario dell’Avvento 2020, la marcia d’avvicinamento al Natale. E come sempre non mancano intriganti spunti per tutti gli appassionati di ...

Cyberpunk 2077, è in arrivo una grande patch il 21/12: lo svela GameStop

L'attesa per Cyberpunk 2077 è diventata l'attesa per le patch di Cyberpunk 2077: la prossima, seconda una nota di Gamestop USA ai dipendenti, dovrebbe arrivare il 21 dicembre.

