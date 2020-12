Nuovo ceppo Covid, l’Italia sospende i voli con il Regno Unito. Di Maio: “Dobbiamo proteggere gli italiani” (Di domenica 20 dicembre 2020) Anche l’Italia ha deciso di sospendere i voli con la Gran Bretagna a causa della diffusione della variante del Covid-19. Ad annunciarlo, su Facebook, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Il Regno Unito – scrive il ministro – ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”. L’Oms: “Siamo in stretto contatto col ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020) Ancheha deciso dire icon la Gran Bretagna a causa della diffusione della variante del-19. Ad annunciarlo, su Facebook, il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Il– scrive il ministro – ha lanciato l’allarme su una nuova forma diche sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere digli, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento perre icon la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelaree i nostri connazionali”. L’Oms: “Siamo in stretto contatto col ...

Agenzia_Italia : Nuovo ceppo del virus in Gran Bretagna, Johnson convoca una riunione d'emergenza - fanpage : Dopo l'Olanda, il nuovo ceppo Covid del Regno Unito è stato rilevato in altri due Paesi europei. - ilriformista : La variante ‘inglese’ del #virus, che una trasmissibilità maggiore del 70%, è già arrivata in Olanda - EffettoFrank : RT @Francesco_Rizz_: Stando alle informazioni diffuse finora, possiamo affermare con certezza che questo nuovo ceppo è contagioso quasi il… - rosinadentini : RT @gnu4545: Dopo l'Olanda, il nuovo ceppo del #virus Covid del Regno Unito è stato rilevato in altri due Paesi europei. Secondo le autori… -