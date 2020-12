Nuovo ceppo Covid, Italia pronta a sospendere i voli con il Regno Unito (Di domenica 20 dicembre 2020) L’Italia, insieme a Belgio e Olanda, ha annunciato la sospensione di tutti i voli con il Regno Unito a causa del Nuovo ceppo di Covid. Anche Francia e Germania si preparano a bloccare gli aerei in arrivo. Oms in frequente contatto con Londra. Nuovo ceppo Covid Una nuova variante del Coronavirus è stata scoperta nel Regno Unito che ha subito lanciato l’allarme. L’Italia è corsa ai ripari sospendendo i voli in entrata. “Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli Italiani” – dichiara il ministro degli Esteri Luigi Di Maio – “Assieme al Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) L’, insieme a Belgio e Olanda, ha annunciato la sospensione di tutti icon ila causa deldi. Anche Francia e Germania si preparano a bloccare gli aerei in arrivo. Oms in frequente contatto con Londra.Una nuova variante del Coronavirus è stata scoperta nelche ha subito lanciato l’allarme. L’è corsa ai ripari sospendendo iin entrata. “Come Governo abbiamo il dovere di proteggere glini” – dichiara il ministro degli Esteri Luigi Di Maio – “Assieme al Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento peri ...

Agenzia_Italia : Nuovo ceppo del virus in Gran Bretagna, Johnson convoca una riunione d'emergenza - insecuremind_ : RT @gnu4545: Dopo l'Olanda, il nuovo ceppo del #virus Covid del Regno Unito è stato rilevato in altri due Paesi europei. Secondo le autori… - nellix_ : RT @noellargh: nuovo ceppo del coronavirus dal regno unito - GelaRobertinho : @martyisbackk Il nuovo ceppo NON è più potente. È più contagioso, ma non è più letale e ha le stesse probabilità di… - OzSer14430792 : RT @Heavenisaplace7: a quanto pare c'è un nuovo ceppo di virus, che dal Regno Unito già è riuscito a passare in Olanda -