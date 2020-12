Nuova variante virus fuori controllo | anche l’Italia sospende i voli dalla Gran Bretagna

(Di domenica 20 dicembre 2020) La decisione arriva dopo l'annuncio dell'Olanda, prima in Europa, e poi del Belgio dire i collegamenti con il Regno Unito, mentreil governo tedesco e quello francese stanno valutando le restrizioni al traffico aereo

Agenzia_Ansa : #Covid: un caso della nuova variante anche nei Paesi Bassi, l'Olanda sospende i voli dal Regno Unito
Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annuncia la sospensione dei voli con la Gran Bretagna per la nuova varian…

(ANSA) - PARIGI, 20 DIC - Una riunione tra Parigi, Berlino e l'Unione europea è prevista oggi in merito alla nuova variante di coronavirus. Lo annuncia l'Eliseo. (ANSA).La capacità di diffusione della variante del coronavirus individuata in Gran Bretagna "è di circa il 70% più significativa". Lo ha detto Roberto Speranza, sottolineando che la mutazione "non ...