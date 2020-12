Nuova variante del virus | anche l' Italia blocca i voli con il Regno Unito

(Di domenica 20 dicembre 2020) A Natale tutti rigorosamente a casa in Inghilterra, almeno a Londra e in buona parte della zona meridionale della maggiore isola britannica, dopo che sarebbe stata trovata lamutata del ...

trash_italiano : Io che parlo alla nuova variante del virus: - Agenzia_Ansa : #Covid: un caso della nuova variante anche nei Paesi Bassi, l'Olanda sospende i voli dal Regno Unito - Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - BRASIL_ACABOU : RT @XinhuaItalia: Paesi Bassi vietano voli dal Regno Unito a causa della nuova variante di #coronavirus - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: 'Regno Unito': Perché il governo olandese ha sospeso tutti i voli da questi territori fino al 1 gennaio, dopo la scoper… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova variante

Non si sa se sia più letale e per ora è "solo una supposizione", dice il ministro della Salute di Downing Street, che il vaccino funzioni anche su questa mutazione ...I passeggeri saranno sottoposti a controllo e scatterà in ogni caso la messa in quarantena per impedire la possibile diffusione di una nuova variante del virus. Le misure si applicano con effetto ...