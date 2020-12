Nuova variante del covid: l’Italia blocca i voli in arrivo dalla Gran Bretagna (Di domenica 20 dicembre 2020) Anche l’Italia ha scelto di bloccare i voli provenienti dalla Gran Bretagna voli bloccati in arrivo dalla Gran Bretagna (Foto di Jan Vašek da Pixabay)Successivamente alla Nuova variante appena scoperta del virus, che sembrerebbe aver ancora più violenta diffusione, sono stati aggiunti degli ulteriori provvedimenti restrittivi. Seguendo le orme di Olanda e Belgio, oggi, Domenica 20 Dicembre, anche l’Italia ha scelto di bloccare i voli in arrivo dal territorio britannico. Per salvaguardare la salute dei cittadini all’interno del territorio italiano, sono state prese ... Leggi su altranotizia (Di domenica 20 dicembre 2020) Ancheha scelto dire iprovenientiti in(Foto di Jan Vašek da Pixabay)Successivamente allaappena scoperta del virus, che sembrerebbe aver ancora più violenta diffusione, sono stati aggiunti degli ulteriori provvedimenti restrittivi. Seguendo le orme di Olanda e Belgio, oggi, Domenica 20 Dicembre, ancheha scelto dire iindal territorio britannico. Per salvaguardare la salute dei cittadini all’interno del territorio italiano, sono state prese ...

Agenzia_Ansa : #Covid: un caso della nuova variante anche nei Paesi Bassi, l'Olanda sospende i voli dal Regno Unito - trash_italiano : Io che parlo alla nuova variante del virus: - RaiNews : Chris Whitty, che è a capo dell'autorità sanitaria in Inghilterra, ha tuttavia precisato che non è ancora chiaro se… - Dixy62553861 : RT @Adnkronos: Nuova #variante virus 'anche in #Olanda, #Danimarca e #Australia' - giulioriotta : RT @rob_migliaccio: @luigidimaio @MinisteroSalute Gli inglesi, al contrario dei cinesi, hanno avvisato il mondo della nuova variante. Così… -