Nuova variante Covid, la Gran Bretagna: "E' fuori controllo" (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo che ieri è stata data norizie che una nuova variante del Coronavirus è stata individuata a Londra e nel sud-est del Paese, oggi l'Organzizazione mondiale della sanità va in più in là e annuncia ...

Agenzia_Ansa : #Covid: un caso della nuova variante anche nei Paesi Bassi, l'Olanda sospende i voli dal Regno Unito - RaiNews : Chris Whitty, che è a capo dell'autorità sanitaria in Inghilterra, ha tuttavia precisato che non è ancora chiaro se… - Corriere : L’Olanda ha deciso di bloccare i voli passeggeri in arrivo dalla Gran Bretagna, dove il governo ha varato una nuovi… - ehyvera : Questa nuova variante del virus è al 70% più trasmissibile Ora sì che sono spaventata - itslaurette29 : RT @vlavivlava: nuova variante di coronavirus -