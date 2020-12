Nuova variante Covid | Bassetti | «Forse circola già in Italia | ma niente panico | il vaccino funzionerà lo stesso»

Leggi su open.online

(Di domenica 20 dicembre 2020) «I virus mutano continuamente. È il loro modo di vivere: cambiare per sopravvivere». Il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteoparla delladel Coronavirus che preoccupa il Regno Unito e spinge l’Europa a sospendere tutti i collegamenti aerei – e in alcuni casi ferroviari – per evitare la diffusione dellaforma di virus negli altri Paesi. Com’è ormai noto, si tratta di un virus mutato (chiamato per il momento VUI-202012/01) più contagioso del, e dunque che si trasmette più facilmente da un individuo all’altro, ma – rassicura– «non più aggressivo o letale». Il professore – che ritiene possibile stia giàndo anche in, come in altri Stati – ...