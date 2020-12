Nuoto, Benedetta Pilato non disputerà la Coppa Brema: l’azzurrina in quarantena preventiva (Di domenica 20 dicembre 2020) Una notizia poco lieta per Benedetta Pilato quest’oggi. l’azzurrina, infatti, avrebbe dovuto disputare la fase regionale di Coppa Brema a Roma e i propositi erano importanti, ovvero migliorare i propri riscontri nei 50 e nei 100 rana pur in vasca corta. Ebbene, Pilato non sarà al via della competizione perché, come rilevato da Stefano Arcobelli de La Gazzetta dello Sport, a contatto con la delfinista Elena Di Liddo, positiva al Coronavirus. Dunque, è scattata per lei la quarantena preventiva. Un vero peccato per Benny, che avrebbe sicuramente gareggiato con le ali ai piedi, come si suol dire, dopo i roboanti risultati di Riccione, dove ha ottenuto due record italiani e la qualificazione olimpica nei 100 rana, con prestazioni sensazionali nelle ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Una notizia poco lieta perquest’oggi., infatti, avrebbe dovuto disputare la fase regionale dia Roma e i propositi erano importanti, ovvero migliorare i propri riscontri nei 50 e nei 100 rana pur in vasca corta. Ebbene,non sarà al via della competizione perché, come rilevato da Stefano Arcobelli de La Gazzetta dello Sport, a contatto con la delfinista Elena Di Liddo, positiva al Coronavirus. Dunque, è scattata per lei la. Un vero peccato per Benny, che avrebbe sicuramente gareggiato con le ali ai piedi, come si suol dire, dopo i roboanti risultati di Riccione, dove ha ottenuto due record italiani e la qualificazione olimpica nei 100 rana, con prestazioni sensazionali nelle ...

