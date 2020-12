“Non ti lascio” Lorenzo muore | Letizia lo segue poco dopo | erano sposati da 63 anni

(Di domenica 20 dicembre 2020) Riccione:, la loro storia commuove il web. Un matrimonio durato la bellezza di 63, che hanno visto i due coniugi indissolubilmente legati. Lui 91, che avrebbe compiuto a gennaio, lei 87. Il Resto del Carlino diffonde non solo la loro storia, ma anche il loro esempio di grande amore, un amore che li ha tenuti uniti fino all’ultimo respiro. Una vita intera, trascorsa nel reciproco supporto e nella certezza di poter contare sempre l’uno nell’altra.Borgognoni, affetto da diverse patologie, scopre di essere positivo al Covid e viene dunque ricoverato presso l’ospedale di Rimini.Galvani, invece, era ricoverata con l’Alzheimer. Le loro vite si spengono a distanza di poche ore, 12 per l’esattezza. Il messaggio lasciato sulla pagina Facebook del ...

