“Noi fratelli d’armi in Africa come pirati”: un libro di Ferrario racconta lo spirito dei mercenari (Di domenica 20 dicembre 2020) È dal 2009 che Ippolito Edmondo Ferrario, scrittore milanese nato nel ’76, dedica parte delle sue ricerche e della sua creatività alla ricostruzione dell’epopea dei volontari italiani che hanno combattuto in Africa negli anni Sessanta. Giovani, non conformisti, coraggiosi: in molti lasciarono la famiglia, gli affetti e il benessere degli anni del boom per raggiungere il Congo. Erano militari di ventura, professionisti della guerra, che seguendo i loro ideali si ritrovarono a combattere in un paese straniero dilaniato al suo interno da un terribile conflitto armato. Non erano soldati sanguinari Per la loro condizione di “soldati di ventura” l’opinione pubblica e il conformismo progressista li ha sempre marchiati con l’appellativo di “les affreux”, ovvero gli orrendi, i terribili, e le loro coraggiose e disinteressate azioni, seppur volte a salvaguardare ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 dicembre 2020) È dal 2009 che Ippolito Edmondo, scrittore milanese nato nel ’76, dedica parte delle sue ricerche e della sua creatività alla ricostruzione dell’epopea dei volontari italiani che hanno combattuto innegli anni Sessanta. Giovani, non conformisti, coraggiosi: in molti lasciarono la famiglia, gli affetti e il benessere degli anni del boom per raggiungere il Congo. Erano militari di ventura, professionisti della guerra, che seguendo i loro ideali si ritrovarono a combattere in un paese straniero dilaniato al suo interno da un terribile conflitto armato. Non erano soldati sanguinari Per la loro condizione di “soldati di ventura” l’opinione pubblica e il conformismo progressista li ha sempre marchiati con l’appellativo di “les affreux”, ovvero gli orrendi, i terribili, e le loro coraggiose e disinteressate azioni, seppur volte a salvaguardare ...

EjercitosporMas : RT @Kekko31P: @noemicristofalo @DiSantita #MegaLiveService Filippesi 3:17 Siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminan… - Kekko31P : @noemicristofalo @DiSantita #MegaLiveService Filippesi 3:17 Siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro ch… - palombo_rossana : @Spinning2020 Purtroppo non è facile come dicevi tu 2000 anni di insegnamenti che con le scritture non hanno niente… - CattedraleRC : Perché Gesù nasca in noi, prepariamo il cuore: andiamo a pregare. Non lasciamoci “portare avanti” dal consumismo: Q… - OhmFluke_Italia : (ITA) ??: noi scherziamo come amici, fratelli. ??: non pensare a nulla ??: Sì. Perché Prem è carino e una persona ami… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi fratelli "Noi fratelli d'armi in Africa come pirati": un libro di Ferrario racconta lo spirito dei... Il Secolo d'Italia ALBANO – “3 risse in un pomeriggio”. Fratelli d’Italia non ci sta: “Intollerabile, da anni denunciamo questo degrado”

“3 risse in un pomeriggio: gravissimo e intollerabile quanto accaduto ieri ad Albano. Non vogliamo e non possiamo più essere testimoni di episodi di violenza come questi”. A comunicarlo è il gruppo co ...

Tre fratelli morti di Covid in pochi giorni a Pietrelcina, il paese di Padre Pio

Tre fratelli uccisi dal Covid nel giro di pochi giorni nel Comune di Pietrelcina, in provincia di Benevento, che diede i natali a San Padre Pio ...

“3 risse in un pomeriggio: gravissimo e intollerabile quanto accaduto ieri ad Albano. Non vogliamo e non possiamo più essere testimoni di episodi di violenza come questi”. A comunicarlo è il gruppo co ...Tre fratelli uccisi dal Covid nel giro di pochi giorni nel Comune di Pietrelcina, in provincia di Benevento, che diede i natali a San Padre Pio ...