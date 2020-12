“No al blocco di De Luca” | ristoratori di nuovo sul Lungomare

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Inapoletani non mollano. Questa mattina hanno nuovamente bloccato la via di snodo che daldi Napoli porta verso pizza Vittoria. Un’arteria strategia per la circolazione nella parte bassa della città. Già ieri sera hanno bloccato la strada dalle 18 alle 23 per protestare contro la decisione del governatore della Campania Vincenzo Dedi lasciare la Regione in zona arancione. Difatti questa mattina sarebbe dovuta andare in zona gialla con la possibilità da parte deidi aprire al pubblico fino alle 18 e fino al 24 dicembre quando poi entreranno in vigore le misure nazionali con una zona rossa generalizzata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.