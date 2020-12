Nigeria | 5 soldati uccisi e oltre 30 civili rapiti dai jihadisti

Leggi su inews24

(Di domenica 20 dicembre 2020)da un attacco di un gruppo estremista diche hanno attaccato un convoglio. La situazione in Africa continua ad essere particolarmente dura, con tante persone che continuano a fare la guerra e a ferire gli altri. Malgrado i problemi mondiali relativi al Covid-19, in tanti non hanno assolutamente L'articolo proviene da Inews.it.