Niente coronavirus da aprile: a Zanzibar il tempo sembra essersi fermato (Di domenica 20 dicembre 2020) Zanzibar registra zero casi covid da aprile, un unicum al livello globale in questo difficile momento storico. Tanzania, zero casi covid: il paradiso a Zanzibar su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020)registra zero casi covid da, un unicum al livello globale in questo difficile momento storico. Tanzania, zero casi covid: il paradiso asu Notizie.it.

RobertoBurioni : Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa… - AttilioWhite : RT @LucaGattuso: Oggi per #COVID è come se fossero morti tutti gli abitanti di SCONTRONE in provincia dell'Aquila. Tutti. Compreso il sinda… - genovapostnews : Nuova variante del coronavirus, Bassetti: “Niente panico, forse circola già in Italia” - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus, #Bassetti: 'Nuova variante più contagiosa ma non più letale. Niente panico' - fuslach : RT @RobertoBurioni: Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa, ch… -