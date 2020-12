Neymar e la nuova fidanzata Melodie Penalver | il like scatena le voci di gossip FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 20 dicembre 2020)ha dovuto fare i conti con un infortunio, ma continua ad essere sempre chiacchierato anche per le situazioni legate ale alla. Il brasiliano si conferma uno dei migliori attaccanti in circolazione, è dotato di un talento unico che però non sempre riesce a mettere in mostra. L’intenzione è quella di trascinare il Psg, in campionato domina sempre, ma l’obiettivo principale è vincere la Champions League. Il futuro è ancora tutto da decidere, potrebbe anche cambiare maglia nella prossima stagione, continuano infatti a circolaresu un possibile ritorno in Spagna. LedisuInstagramSono tantissime anche lediche ...