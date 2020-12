News Uomini e donne, Rosa Perrotta rompe il silenzio sulla crisi con Pietro Tartaglione (Di domenica 20 dicembre 2020) Rosa Perrotta si fa coraggio e rompe il silenzio sulla crisi d’amore con Pietro Tartaglione, nonché sua scelta a Uomini e donne. L’ex tronista e l’avvocato, a tre anni dall’uscita dal programma di Maria De Filippi, devono ora affrontare una battuta d’arresto del loro amore. Intanto lei sceglie di trincerarsi in un silenzio mediatico. O almeno questo rivela la stessa Rosa, in risposta alle ultime domande ricevute dai suoi sostenitori sui social. Da tempo aleggiavano i rumors su una presunta rottura della coppia vip, a margine dei quali la Perrotta tiene, però, a riportare una parte della sua versione dei fatti. E lo fa, senza escludere la possibilità che riesca a ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 20 dicembre 2020)si fa coraggio eild’amore con, nonché sua scelta a. L’ex tronista e l’avvocato, a tre anni dall’uscita dal programma di Maria De Filippi, devono ora affrontare una battuta d’arresto del loro amore. Intanto lei sceglie di trincerarsi in unmediatico. O almeno questo rivela la stessa, in risposta alle ultime domande ricevute dai suoi sostenitori sui social. Da tempo aleggiavano i rumors su una presunta rottura della coppia vip, a margine dei quali latiene, però, a riportare una parte della sua versione dei fatti. E lo fa, senza escludere la possibilità che riesca a ...

mitgov : Logistica e trasporti hanno avuto un ruolo fondamentale per l’Italia durante la pandemia. Questa campagna è il nost… - MSF_ITALIA : Più di 15.000 donne, uomini e bambini, con l'inverno alle porte, continuano a essere intrappolati in condizioni dis… - sportli26181512 : Serie A, Atalanta-Roma 4-1: Un'Atalanta travolgente ribalta la Roma nel secondo tempo. Al Gewiss Stadium finisce qu… - EsuleMazzini : Anziché mandare 70.000 uomini a verificar con chi si pranza a Natale scovino questo genere di delinquenti, vergona… - Spenk78 : RT @RizzoGiov: @GagliardoneS E in cambio sembrerebbe abbiano barattato la liberazione di criminali condannati!! Che Uomini con la schiena d… -