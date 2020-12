"Nelle mosse c'è una bellezza estetica". Parla la 'Regina degli scacchi' italiana

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) L’unico posto a Rogno, provincia di Bergamo, dove glisti muovevano alfieri e cavalli sulla tavola bianca e nera era un locale del paesino, ma “i bambini di otto anni non vanno al bar”. Lo dice lad’Italia, Marina Brunello, classe 1994, che ha avuto laera come culla fin dall’infanzia. Ha iniziato a giocare a cinque anni quando suo fratello Sabino, oggi Grande Maestro, per avere qualcuno con cui allenarsi, ha insegnato le regole del gioco a lei e sua sorella Roberta, terza campionessa didella famiglia. “Poi abbiamo scoperto l’esistenza dei tornei giovanili a cadenza rapida”, dice Marina, “e ogni fine settimana i nostri genitori ci portavano a giocare con altri ragazzi: sono competizioni in cui si giocano 6-7 partite in un giorno, ognuna di ...