Nella stanza di Alberto Genovese anche "il kit del torturatore" (Di domenica 20 dicembre 2020) Francesca Galici Continuano le indagini sulle feste di Alberto Genovese ed emergono sempre più dettagli sulle modalità di azione dell'ex imprenditore La stanza di Alberto Genovese nell'ormai famoso attico di Terrazza Sentimento a Milano cela ben più di quanto le telecamere abbiano mostrato. A svelare i retroscena è stato Gianluigi Nuzzi, che in un articolo per La Stampa ha raccontato di un vero e proprio "arsenale" di giochi erotici, trasformati in strumenti di tortura nelle mani dell'ex enfant prodige dell'imprenditoria italiana. Tutto è partito dallo stupro del 10 ottobre denunciato da una delle ospiti delle grandi feste nell'appartamento di Milano. Nei giorni scorsi si è aggiunta anche un'altra denuncia da parte di una ragazza che sarebbe stata abusata ...

