NCIS Los Angeles doppio appuntamento finale domenica 20 dicembre su Rai 2

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 20 dicembre 2020)Los20di stagione su Rai 2conLos20su Rai 2 in prima serata dalle 21:00, recuperabile anche in streaming su Rai Play nei giorni successivi dove si trovano anche puntate in replica ma non sono presenti tutti gli episodi di una stagione. Su CBS negli USALosè ripartita lo scorso 8 novembre con la dodicesima stagione, in ritardo rispetto al solito a causa del lockdown e che avrà complessivamente solo 18 episodi. Finora sono stati trasmessi 6 episodi e la serie tornerà in onda negli USA il prossimo 3 gennaio. Le anticipazioni del 20 ...