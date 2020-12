Nba preseason | Gallinari valore aggiunto Hawks Cole Anthony brilla a Orlando

(Di domenica 20 dicembre 2020) Si chiude la breve e intensaNba per dare spazio a una stagione decisamente particolare che prenderà il via il 22 dicembre e che naturalmente dovrà convivere con il Covid. Glidi ...

dchinellato : Danilo Gallinari chiude la preseason con 19 punti nell vittoria di Atlanta a Memphis, di nuovo partendo dalla panch… - Gazzetta_NBA : #Gallinari guida gli #Hawks alla vittoria. #Anthony già brilla a #Orlando, male #LaMeloBall #Nba - sportli26181512 : NBA, LaMelo Ball e l'assist stile bowling a tutto campo direttamente dal palleggio. VIDEO: Tira malissimo nella sua… - basketinside360 : Preseason NBA. I risultati del sabato - - sportli26181512 : NBA, Westbrook esordisce e vince con Washington, Gallinari guida Atlanta al successo: L'ex MVP NBA è l'uomo di cope… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba preseason

La Gazzetta dello Sport

Prima stagione per Russell Westbrook con la nuova maglia dei Wizards. L'ex stella dei Rockets ha giocato 17' (con otto punti e sette rimbalzi) nella vittoria, in preaseason NBA, di Washington ai danni ...Esordio stagionale per Russell Westbrook in maglia Wizards Prima stagione per Russell Westbrook con la nuova maglia dei Wizards. L'ex stella dei Rockets ha giocato 17' (con otto punti e sette rimbalz ...