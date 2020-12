Natale | sale l’affluenza per i rientri dal Nord nelle stazioni di Napoli

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Crescedei viaggiatori in arrivo adalper le festività natalizie. Sono in aumento, rispetto ai giorni scorsi, i viaggiatori che in queste ore stanno attraversando leferroviarie died Afragola, dove arriva la maggior parte dei treni ad alta velocità provenienti dall’Italia Settentrionale. La Polfer, già da ieri, sta controllando migliaia di autocertificazioni. Solo ieri erano circa 1500 i passeggeri in arrivo aCentrale. Si registrano, inoltre, poche sanzioni. Al momento, infatti, gli agenti della Ferroviaria guidati da Olimpia Abbate stanno gestendo senza problemi l’afflusso dei tantissimi viaggiatori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

