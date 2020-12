Natale, le regole regione per regione: Cosa cambia (Di domenica 20 dicembre 2020) Alfie Borromeo A Natale e a Capodanno, nei giorni festivi e prefestivi, in tutta Italia valgono le disposizioni contenute nel decreto Natale. Alcune Regioni, però, si sono mosse per varare provvedimenti che modificano anche significativamente i divieti imposti dal governo Conte. Vediamo, una per una, le ordinanze presentate in Veneto, Campania, Val d’Aosta , Trentino, Puglia e altre zone d’Italia. Natale, le regole in Veneto: zona arancione light Il Veneto ha fatto scattare il 19 dicembre una nuova ordinanza regionale che vieta dalle 14 alle 22 lo spostamento in comuni diversi da quello di residenza o dimora. Luca Zaia, il governatore ha spiegato che gli spostamenti delle persone fuori dai confini comunali saranno comunque consentiti per ragioni di lavoro, salute o altre situazioni di necessità. Dopo le 14 sarà ... Leggi su improntaunika (Di domenica 20 dicembre 2020) Alfie Borromeo Ae a Capodanno, nei giorni festivi e prefestivi, in tutta Italia valgono le disposizioni contenute nel decreto. Alcune Regioni, però, si sono mosse per varare provvedimenti che modificano anche significativamente i divieti imposti dal governo Conte. Vediamo, una per una, le ordinanze presentate in Veneto, Campania, Val d’Aosta , Trentino, Puglia e altre zone d’Italia., lein Veneto: zona arancione light Il Veneto ha fatto scattare il 19 dicembre una nuova ordinanza regionale che vieta dalle 14 alle 22 lo spostamento in comuni diversi da quello di residenza o dimora. Luca Zaia, il governatore ha spiegato che gli spostamenti delle persone fuori dai confini comunali saranno comunque consentiti per ragioni di lavoro, salute o altre situazioni di necessità. Dopo le 14 sarà ...

