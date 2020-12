“Natale in casa Cupiello”, il film omaggio ad Eduardo De Filippo il 22 dicembre su RaiUno (Di domenica 20 dicembre 2020) È in arrivo su Rai1 “Natale in casa Cupiello”, l’attesissima trasposizione filmica dell’intra- montabile opera teatrale di Eduardo De Filippo, firmata dal regista Edoardo De Angelis. Un omaggio nel 120° anniversario della nascita del celebre drammaturgo e poeta partenopeo e una strenna per i telespettatori alla vigilia delle prossime festività natalizie. Martedì 22 dicembre in prima serata, il film, prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, racconterà le vicende dal sapore agrodolce tratte dal capolavoro di Eduardo attraverso le straordinarie interpretazioni di Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Tony Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo. Una storia che ha saputo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) È in arrivo su Rai1 “in”, l’attesissima trasposizioneica dell’intra- montabile opera teatrale diDe, firmata dal regista Edoardo De Angelis. Unnel 120° anniversario della nascita del celebre drammaturgo e poeta partenopeo e una strenna per i telespettatori alla vigilia delle prossime festività natalizie. Martedì 22in prima serata, il, prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, racconterà le vicende dal sapore agrodolce tratte dal capolavoro diattraverso le straordinarie interpretazioni di Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Tony Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo. Una storia che ha saputo ...

ilariacapua : Qui in USA confermata la notizia che Babbo Natale ha già fatto due dosi di vaccino e sta caricando le slitte. Trove… - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - pdnetwork : 'Se a Natale sarà tutto chiuso, uscirò lo stesso e pranzerò con i clochard. Non potete chiudere in casa il cuore de… - FPuggini : RT @serebellardinel: Ha presentato un emendamento per togliergli il #redditodicittadinanza,però a #Natale #Salvini uscirà di casa,per aiuta… - ilGamberoRosso : Staremo in casa, per celebrare un Natale che dovrà fare a meno di grandi riunioni familiari. Non per questo, però,… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale casa Natale in casa Lo Verso: dal tugurio di Ballarò alla dimora dei sogni La Repubblica Decreto Natale 2020, le faq del Governo con le risposte: ecco la guida completa

Il dpcm prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un’altra regione dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre ...

Decreto Natale: tutte le regole sugli spostamenti

Seconda casa - In quali casi è possibile spostarsi nella seconda ... Video: Ultimora: gli aggiornamenti sul decreto natale (Mediaset) Decreto Natale 2020: spostamenti, autocertificazione e amici ...

Il dpcm prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un’altra regione dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre ...Seconda casa - In quali casi è possibile spostarsi nella seconda ... Video: Ultimora: gli aggiornamenti sul decreto natale (Mediaset) Decreto Natale 2020: spostamenti, autocertificazione e amici ...