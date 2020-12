Natale, il monito di Papa Francesco: “Invece di lamentarci per le restrizioni, facciamo qualcosa per chi ha di meno” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di meno”. È questo l’invito di Papa Francesco ai fedeli per vivere al meglio il tempo del Natale, anche durante la pandemia da Covid-19. Il momento è difficile e le feste saranno diverse da tutti gli altri anni, ma “questa ‘occasione’ non si trasformi in un continuo lamento“, è il monito che il pontefice ha enunciato dalla finestra su piazza San Pietro. No alle feste fatte di solo shopping e cenoni: “Il consumismo ci ha sequestrato il Natale”, ha detto il Papa, invitando i fedeli a fare qualcosa di concreto per i bisognosi a cui nessuno pensa. Questo periodo “sia occasione di rinnovamento interiore, di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) “Anzichédi quello che la pandemia ci impedisce di fare,per chi ha di”. È questo l’invito diai fedeli per vivere al meglio il tempo del, anche durante la pandemia da Covid-19. Il momento è difficile e le feste saranno diverse da tutti gli altri anni, ma “questa ‘occasione’ non si trasformi in un continuo lamento“, è ilche il pontefice ha enunciato dalla finestra su piazza San Pietro. No alle feste fatte di solo shopping e cenoni: “Il consumismo ci ha sequestrato il”, ha detto il, invitando i fedeli a faredi concreto per i bisognosi a cui nessuno pensa. Questo periodo “sia occasione di rinnovamento interiore, di ...

“Anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di meno”. È questo l’invito di Papa Francesco ai fedeli per vivere al meglio il tempo del Natale, anche ...

