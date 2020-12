Natale con la royal family: le più belle foto vintage (e non solo) (Di domenica 20 dicembre 2020) Niente nipotini, niente figli, niente Sandrigham. Questo Natale in era Covid sarà diverso anche per Elisabetta II. Per la prima volta in 33 anni sua Maestà non si recherà nella dimora in campagna per festeggiare con tutta la royal family. Trascorrerà il suo Natale più solitario di sempre, il primo senza nessuno dei suoi quattro figli, a Windsor. Nel castello le spettacolari decorazioni – albero di sei metri, tavola apparecchiata con 5000 pezzi d’argento, sale impreziosite da decori rosso e oro – sono già pronte. Non solo per la Regina, ma perché Windsor come di consueto sarà aperto per le visite durante le feste. Nel frattempo Elisabetta si rifugerà nei suoi appartamenti privati: un’area riservata del castello nella quale ci saranno solo lei e il principe Filippo. Leggi su vanityfair (Di domenica 20 dicembre 2020) Niente nipotini, niente figli, niente Sandrigham. Questo Natale in era Covid sarà diverso anche per Elisabetta II. Per la prima volta in 33 anni sua Maestà non si recherà nella dimora in campagna per festeggiare con tutta la royal family. Trascorrerà il suo Natale più solitario di sempre, il primo senza nessuno dei suoi quattro figli, a Windsor. Nel castello le spettacolari decorazioni – albero di sei metri, tavola apparecchiata con 5000 pezzi d’argento, sale impreziosite da decori rosso e oro – sono già pronte. Non solo per la Regina, ma perché Windsor come di consueto sarà aperto per le visite durante le feste. Nel frattempo Elisabetta si rifugerà nei suoi appartamenti privati: un’area riservata del castello nella quale ci saranno solo lei e il principe Filippo.

