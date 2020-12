Nasce il più grande operatore italiano nel campo del gaming online e delle scommesse sportive (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nasce il primo operatore italiano del mercato del gioco legale, leader in tutti i principali segmenti di attività, dal gaming online alle scommesse sportive, agli apparecchi da intrattenimento. Gamenet Group acquisirà – da Igt – il 100% di Lottomatica scommesse e di Lottomatica Videolot Rete, tra gli operatori leader nel mercato italiano dei giochi online, delle scommesse sportive e delle gaming machines. L’acquisizione si perfezionerà nella prima metà del 2021, dopo le autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Antitrust. Gamenet Group Nasce il primo luglio 2016 dall’operazione ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 21 dicembre 2020)il primodel mercato del gioco legale, leader in tutti i principali segmenti di attività, dalalle, agli apparecchi da intrattenimento. Gamenet Group acquisirà – da Igt – il 100% di Lottomaticae di Lottomatica Videolot Rete, tra gli operatori leader nel mercatodei giochimachines. L’acquisizione si perfezionerà nella prima metà del 2021, dopo le autorizzazione dell’AgenziaDogane e dei Monopoli e dell’Antitrust. Gamenet Groupil primo luglio 2016 dall’operazione ...

chetempochefa : 'Un bambino su 5 che nasce sul pianeta non ha accesso a tutti i vaccini più elementari di cui ha bisogno. 1 milione… - ElisaGarello : RT @chetempochefa: 'Un bambino su 5 che nasce sul pianeta non ha accesso a tutti i vaccini più elementari di cui ha bisogno. 1 milione e me… - LOUVGOLD : nessie = la bambina più fortunata del mondo, nasce e già ha come anima gemella jacob *gnocco* lupacchiotto - GiulianaDaniel2 : RT @chetempochefa: 'Un bambino su 5 che nasce sul pianeta non ha accesso a tutti i vaccini più elementari di cui ha bisogno. 1 milione e me… - TUintermediari : -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce più Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it