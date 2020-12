Napoli, si ferma anche Lozano. Problemi alla caviglia per il messicano (Di domenica 20 dicembre 2020) Il messicano Hirving Lozano, attaccante del Napoli, è stato costretto ad abbandonare in anticipo il terreno di gioco dell’Olimpico nella gara contro la Lazio. Per lui un problema alla caviglia sinistra, il giocatore è uscito dal campo senza poggiare il piede a terra con l’aiuto dello staff medico al 75?. Al suo posto dentro Malcuit. Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) IlHirving, attaccante del, è stato costretto ad abbandonare in anticipo il terreno di gioco dell’Olimpico nella gara contro la Lazio. Per lui un problemasinistra, il giocatore è uscito dal campo senza poggiare il piede a terra con l’aiuto dello staff medico al 75?. Al suo posto dentro Malcuit. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : Lazio-Napoli, formazioni ufficiali: si ferma Correa, è in tribuna! Fuori Manolas e Acerbi - NCN_it : ULTIM'ORA - #LAZIO, DOPO CORREA SI FERMA ANCHE #ACERBI: GIOCHERE #HOEDT #Lazionapoli - bonant_ : RT @DiMarzio: #LazioNapoli, cambio di formazione: si ferma #Acerbi - DiMarzio : #LazioNapoli, cambio di formazione: si ferma #Acerbi - giancarloper : @capitanfooturo Dai su questa volta avevamo la partita in pugno non è ammissibile una debacle simile come si cerca… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ferma Campania arancione, la protesta non si ferma. Napoli, i ristoratori bloccano il lungomare Il Denaro Lazio, problema al polpaccio per Correa

Per Correa è la seconda assenza stagionale a causa di un problema fisico dopo che aveva saltato la seconda giornata di campionato contro l'Atalanta. Nella sfida contro il Napoli, Simone Inzaghi dovrà ...

Live Lazio-Napoli 2-0: si ferma anche Lozano, entra Malcuit

C'è Reina a difendere la porta della Lazio, la prima da avversario da quando ha lasciato il Napoli (quando era al Milan stava in panchina). Tutto confermato per Gattuso, esattamente come raccontato ...

Per Correa è la seconda assenza stagionale a causa di un problema fisico dopo che aveva saltato la seconda giornata di campionato contro l'Atalanta. Nella sfida contro il Napoli, Simone Inzaghi dovrà ...C'è Reina a difendere la porta della Lazio, la prima da avversario da quando ha lasciato il Napoli (quando era al Milan stava in panchina). Tutto confermato per Gattuso, esattamente come raccontato ...