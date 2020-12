Napoli senza carattere, Gattuso fortemente criticato sui social (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino critica fortemente Gattuso al termine di Lazio-Napoli. A mister Gattuso viene fatta pesare soprattutto la presenza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il giornalista di Radio Kiss KissCarlo Alvino criticaal termine di Lazio-. A misterviene fatta pesare soprattutto la pre… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sechesi : Il Napoli di fine 2020 è qualcosa che dopo un percorso lungo e altalenante sta tornando a somigliare sinistramente… - ZZiliani : Come ogni domenica sera, ecco la classifica come mi auguro sia da martedì sera, senza il verme più grosso. MILAN 31… - anperillo : #Napoli sfiduciato e mentalmente scarico. Mario Rui imbarazzante. Senza Insigne e Mertens toccava a KK, Zielinski e… - Claude40831900 : @ZZiliani La differenza è che nel Napoli i positivi erano 2, non 15... e, detto fra noi, se si fosse svolto l' inco… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Di Canio: 'Il Napoli mi ha molto deluso! La Lazio ha vinto senza fare cose trascendentali' -