Napoli, la squadra andrà in ritiro fino alla gara contro il Torino (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la sconfitta con la Lazio è arrivata la decisione del ritiro per il Napoli, ecco la nota comparsa pochi minuti fa sull'account Twitter ufficiale del club partenopeo: "Si comunica che, dopo l'allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino. #ForzaNapoliSempre".

Lazio-Napoli 2-0: Inzaghi si rialza con Immobile e Luis Alberto. Gattuso alla seconda sconfitta consecutiva

La Lazio sfata il tabù Olimpico battendo 2-0, e con merito, il Napoli di Gattuso. Gara decisa da Immobile (colpo di testa imperioso nel primo tempo) e da Luis Alberto con il destro a giro ...

La Lazio sfata il tabù Olimpico battendo 2-0, e con merito, il Napoli di Gattuso. Gara decisa da Immobile (colpo di testa imperioso nel primo tempo) e da Luis Alberto con il destro a giro ...