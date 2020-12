Napoli irriconoscibile: Gattuso perde anche contro la Lazio (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – La Lazio batte 2-0 il Napoli e torna a vincere in campionato dopo due giornate e si riavvicina alla zona Champions League. A decidere la sfida dell’Olimpico le firme prestigiose di Immobile e Luis Alberto che permettono ai biancocelesti di agganciare l’Atalanta al settimo posto con 21 punti a -3 dalla Roma quarta. Secondo stop di fila invece per i partenopei che restano fermi a quota 23 in quinta posizione insieme al Sassuolo. Partita – La prima occasione del match è per Caicedo, su corner dalla destra l’ecuadoriano impatta tutto solo in mezzo all’area ma manda alto. Al 9? Immobile sblocca la partita: cross di Marusic dalla sinistra, il numero 17 biancoceleste svetta a centro area e manda il pallone nell’angolo alto della porta alla sinistra del portiere. Al 18? si vedono gli ospiti con Petagna che lavora un ottimo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Labatte 2-0 ile torna a vincere in campionato dopo due giornate e si riavvicina alla zona Champions League. A decidere la sfida dell’Olimpico le firme prestigiose di Immobile e Luis Alberto che permettono ai biancocelesti di agganciare l’Atalanta al settimo posto con 21 punti a -3 dalla Roma quarta. Secondo stop di fila invece per i partenopei che restano fermi a quota 23 in quinta posizione insieme al Sassuolo. Partita – La prima occasione del match è per Caicedo, su corner dalla destra l’ecuadoriano impatta tutto solo in mezzo all’area ma manda alto. Al 9? Immobile sblocca la partita: cross di Marusic dalla sinistra, il numero 17 biancoceleste svetta a centro area e manda il pallone nell’angolo alto della porta alla sinistra del portiere. Al 18? si vedono gli ospiti con Petagna che lavora un ottimo ...

RobertoRenga : La Lazio non sbaglia niente, il Napoli sbaglia quasi tutto: lento, molle, irriconoscibile. Non sembra la squadra di… - AlexJuventina34 : Senza Mertens e Insigne il Napoli è irriconoscibile! Una marea di errori e mai pericolosi! Spiaze! - Rougenoir1978 : @mvb_80 Lo so, ma io sto vedendo stanche anche le altre. Lazio irriconoscibile, Inter miracolata, Napoli mezzo mort… -