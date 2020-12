Napoli, guai per Gattuso: infortuni per Koulibaly e Lozano (Di domenica 20 dicembre 2020) Contro la Lazio, Koulibaly e Lozano sono stati costretti a uscire per infortuni guai per Gennaro Gattuso in vista della partita di mercoledì contro il Torino. Nel secondo tempo dell’Olimpico con la Lazio, il Napoli ha infatti perso per infortunio sia Kalidou Koulibaly che Hirving Lozano. Per il difensore, un problema al quadricipite della coscia sinistra. Per il messicano, invece, il problema sembra più grave. Dopo un contratto, l’ex PSV ha infatti dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema alla caviglia. Lozano è stato portato via dal campo accompagnato dallo staff medico del Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Contro la Lazio,sono stati costretti a uscire perper Gennaroin vista della partita di mercoledì contro il Torino. Nel secondo tempo dell’Olimpico con la Lazio, ilha infatti perso pero sia Kalidouche Hirving. Per il difensore, un problema al quadricipite della coscia sinistra. Per il messicano, invece, il problema sembra più grave. Dopo un contratto, l’ex PSV ha infatti dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema alla caviglia.è stato portato via dal campo accompagnato dallo staff medico del. Leggi su Calcionews24.com

