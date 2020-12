Napoli | Giuntoli sul futuro di Milik: “Vuole andare a giocare” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato del futuro di Arek Milik, al momento fuori rosa e in scadenza di contratto a giugno. In casa Napoli tiene ancora banco il futuro di Arek Milik. Il contratto del polacco è in scadenza a giugno 2020, ma nell’ultima finestra di mercato estiva la dirigenza azzurra non è riuscita L'articolo Napoli Giuntoli sul futuro di Milik: “Vuole andare a giocare” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) Il direttore sportivo delCristianoha parlato deldi Arek, al momento fuori rosa e in scadenza di contratto a giugno. In casatiene ancora banco ildi Arek. Il contratto del polacco è in scadenza a giugno 2020, ma nell’ultima finestra di mercato estiva la dirigenza azzurra non è riuscita L'articolosuldi: “” proviene da www.meteoweek.com.

SkySport : Milik via dal Napoli? Giuntoli: 'Vuole andare a giocare, troveremo una soluzione' - TuttoMercatoWeb : Napoli, Giuntoli: 'Milik vuole andare a giocare e può far comodo a tanti. Fiduciosi sulla sua uscita' - DiMarzio : #Giuntoli commenta il possibile futuro di #Milik - fabinho7 : Ma il signor Giuntoli si rende conto o no che in rosa non c'è un terzino buono? Anzi il meno peggio andrà via in sc… - marioliguori20 : @sscnapoli Azz Giuntoli ha detto a Sky che il Napoli a gennaio farà solo cessioni stamm 'nguijat -