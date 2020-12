Napoli | folla nelle vie dei negozi nell’ultima domenica prenatalizia

Leggi su anteprima24

Si registrano anche oggi, come negli ultimi giorni, grandi folle di persone tra le vie dello shopping napoletano. Code all'esterno deiper accaparrarsi gli ultimi regali nellache anticipa il Natale. Prima che la Campania rientri in zona rossa molti napoletani sono tornarti così tra le strade del centro, afndo via Toledo e la zona della riviera di Chiaia. Quasi tutti indossano la mascherina. Mentre sul Lungomare, a piazza Vittoria, prosegue la protesta dei ristoratori. Ancora in agitazione dopo le ultime decisioni del Governatore De Luca.