Moviola Inter Spezia: l’episodio chiave del match (Di domenica 20 dicembre 2020) l’episodio chiave del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Inter Spezia l’episodio chiave della Moviola del match tra Inter e Spezia, valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020)delvalido per la 13ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.DELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

dell_inter : @duemila62010 @marifcinter Alla fine i nostri, se ti ricordi, non entravano nemmeno più in scivolata, siamo diventa… - Leryn23212354 : RT @BDario22: Ma quando la Juve o il Milan o Inter hanno dei casi arbitrali a favore, voi avete mai sentito quelli di .@SkySport usare ques… - BDario22 : Ma quando la Juve o il Milan o Inter hanno dei casi arbitrali a favore, voi avete mai sentito quelli di .@SkySport… - infoitsport : Moviola, Inter-Napoli: che errore su Skriniar! Juve, Doveri malissimo: il rigore non c'è - FrankSave4 : @StefanoDonati27 Credevo che Inter Napoli fosse alla moviola. -