Mourinho | nuova stoccata a Klopp | “Se mi comportassi come lui | sarei sempre fuori”

(Di domenica 20 dicembre 2020) Josétorna alla carica e sembra aver trovato un nuovo bersaglio per le sue frecciate a distanza. Si tratta di Jurgencon cui ha dato vita a un'animata discussione al termine del match tra il suo Tottenham e il Liverpool del tecnico tedesco. I due avevano discusso a lungo e il portoghese si era spinto ad affermare che i Reds non avessero vinto con merito lo scontro diretto con gli Spurs.caption id="attachment 1054449" align="alignnone" width="1200"(getty images)/captionAFFONDOLadiin conferenza mira al comportamento di, piuttosto insubordinato a bordo campo: "Se mi fossi comportato allo stesso modo, non avrei avuto alcuna possibilità di rimanere lì. Sono stato per molti anni un buon esempio di cattivo comportamento ...

"Per molti anni sono stato un esempio di pessimo atteggiamento a bordocampo e sono sempre stato punito per questo. In questo momento, però, mi considero – e ...32 vittorie nella prime 50 alla guida dell’Inter per Antonio Conte. Così come Mourinho ...