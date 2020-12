MotoGP Dorna, nuovi finanziamenti ai Team privati (Di domenica 20 dicembre 2020) Più Gran Premi, più soldi: questo il motto di Dorna per i nuovi contratti quinquennali con i Team privati in MotoGP. Il promotore del Campionato del Mondo MotoGP è pronto ad aumentare le sovvenzioni per il 2022-2026 a sette milioni e allungare il calendario a 22 Gran Premi. Con il nuovo contratto quinquennale, Dorna corre in aiuto dei Team privati della MotoGP. In programma aiuti da 7 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 – Photo Credit: MotoGP La crisi economica del 2020 si abbatte anche sul motorsport. Sebbene il Motomondiale 2020 abbia regalato soddisfazioni e un senso di “normalità”, non tutti i Team della MotoGP possono affrontare con spensieratezza il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Più Gran Premi, più soldi: questo il motto diper icontratti quinquennali con iin. Il promotore del Campionato del Mondoè pronto ad aumentare le sovvenzioni per il 2022-2026 a sette milioni e allungare il calendario a 22 Gran Premi. Con il nuovo contratto quinquennale,corre in aiuto deidella. In programma aiuti da 7 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 – Photo Credit:La crisi economica del 2020 si abbatte anche sul motorsport. Sebbene il Motomondiale 2020 abbia regalato soddisfazioni e un senso di “normalità”, non tutti idellapossono affrontare con spensieratezza il ...

realferrarista : RT @FormulaPassion: #MotoGP | #Dorna, sette milioni ai team privati - okezonenews : Dorna Dukung Ambisi Valentino Rossi Miliki Tim di MotoGP #LengkapCepatBeritanya #Olahraga #Sport #MotoGP… - infoitsport : MotoGP | Dorna, sette milioni ai team privati - FormulaPassion : #MotoGP | #Dorna, sette milioni ai team privati - mow_mag : Don Carmelo non molla: niente terza moto per #AndreaDovizioso, “ma io non lo considero un pilota ritirato”. Ecco co… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Dorna MotoGP Dorna, nuovi finanziamenti ai Team privati Metropolitan Magazine Italia MotoGP Dorna, nuovi finanziamenti ai Team privati

Nuovi contratti tra Dorna e i Team privati MotoGP per il 2022-2026. Nuovi finanziamenti per la MotoGP e calendario allungato a 22 GP.

MotoGP, Cal Crutchlow: “Continueremo a vedere delle corse imprevedibili”

Cal Crutchlow è ottimista in vista della prossima stagione della MotoGP. Il britannico, ritirato al termine del Gran Premio del Portogallo 2020, si appresta a vivere la nuova avventura da collaudatore ...

Nuovi contratti tra Dorna e i Team privati MotoGP per il 2022-2026. Nuovi finanziamenti per la MotoGP e calendario allungato a 22 GP.Cal Crutchlow è ottimista in vista della prossima stagione della MotoGP. Il britannico, ritirato al termine del Gran Premio del Portogallo 2020, si appresta a vivere la nuova avventura da collaudatore ...