Morto Nedo Fiano, testimone della Shoah tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz (Di domenica 20 dicembre 2020) Si è spento all’età di 95 anni Nedo Fiano: tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz è Morto a Milano dove, nel 2008, aveva ricevuto l’Ambrogino d’oro per il suo impegno nel diffondere la sua testimonianza e far conoscere quanto avvenuto nei campi di concentramento. testimone della tragedia dell’Olocausto, Fiano era stato deportato ad Auschwitz nel 1944, dopo esser stato arrestato – a soli 18 anni – mentre passeggiava a Firenze. Nedo era il padre del deputato del Pd Emanuele Fiano. Leggi anche >> Omicidio a Cesena, uomo ucciso a coltellate mentre era a passeggio col cane: c’è un fermo Nedo Fiano Morto a Milano, instancabile ... Leggi su urbanpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Si è spento all’età di 95 anni: tra glidia Milano dove, nel 2008, aveva ricevuto l’Ambrogino d’oro per il suo impegno nel diffondere la sua testimonianza e far conoscere quanto avvenuto nei campi di concentramento.tragedia dell’Olocausto,era stato deportato adnel 1944, dopo esser stato arrestato – a soli 18 anni – mentre passeggiava a Firenze.era il padre del deputato del Pd Emanuele. Leggi anche >> Omicidio a Cesena, uomo ucciso a coltellate mentre era a passeggio col cane: c’è un fermoa Milano, instancabile ...

Corriere : È morto Nedo Fiano, uno degli ultimi testimoni della Shoah - gennaromigliore : È morto un gigante, un uomo che ha cambiato la vita di tanti e al quale sarò per sempre riconoscente per ciò che ci… - SkyTG24 : Morto a Milano Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz - ItalyinIsrael : RT @dureghello: Mi piange il cuore per la scomparsa di Nedo Fiano. Sopravvissuto a Auschwitz, ha avuto la forza di raccontare l’orrore a in… - giomo2 : RT @fanpage: Addio a Nedo Fiano, testimone dell'orrore della Shoah deportato ad Auschwitz -