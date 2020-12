Morgan fuori da Sanremo, si scatena contro Amadeus e il suo Festival: “Una manica di bambocci” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Morgan senza freni pubblica degli screenshot da una sua conversazione privata con Amadeus a proposito della sua esclusione dal Festival di Sanremo 2021 e accusa: “Miserabili“. La polemica continua, e Morgan è sempre più indisposto nei confronti di Amadeus e di tutta la direzione artistica del Festival di Sanremo. A causa delle scelte che sono L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 21 dicembre 2020)senza freni pubblica degli screenshot da una sua conversazione privata cona proposito della sua esclusione daldi2021 e accusa: “Miserabili“. La polemica continua, eè sempre più indisposto nei confronti die di tutta la direzione artistica deldi. A causa delle scelte che sono L'articolo proviene da Leggilo.org.

