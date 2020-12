Montecorvino Pugliano | nasce il centro comunale Covid-19 | inaugurazione martedì 22 dicembre

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Tutto pronto aper l’del-19 che sorgerà in via Piemonte nella frazione di Bivio Pratole. Ilsarà operativo grazie ad un protocollo d’intesa fortemente voluto dal Sindaco Alessandro Chiola e sottoscritto lo scorso 10 novembre con i medici di medicina generale che operano sul territorio. Il Comune diha per questo messo a disposizione in maniera del tutto gratuita la struttura dove si potranno effettuare tamponi e di conseguenza uno screening sulla popolazione senza necessità di recarsi presso le strutture dell’Unità Regionale di Crisi ...