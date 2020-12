Monster Hunter Rise: ecco i trailer per Spadone e Spadascia (Di domenica 20 dicembre 2020) L’account tedesco di Capcom ha pubblicato su YouTube due gameplay trailer di Monster Hunter Rise dedicati allo Spadone e alla Spadascia I titolo appartenenti alla serie di Monster Hunter non sono adatti a tutti, ma dopo l’uscita dell’ultimo capitolo per PC e console fisse la popolarità del brand è aumentata molto in occidente. Adesso tantissimi giocatori non vedono l’ora di mettere le mani su Monster Hunter Rise, il nuovo gioco principale della serie in arrivo per Nintendo Switch. Nelle ultime settimane Capcom sta pubblicando diversi video dedicati alle varie armi del gioco per offrire ai fan qualche anticipazione, ma a quanto pare l’account tedesco ha deciso di bruciare un po’ le tappe. Ieri ... Leggi su tuttotek (Di domenica 20 dicembre 2020) L’account tedesco di Capcom ha pubblicato su YouTube due gameplaydidedicati alloe allaI titolo appartenenti alla serie dinon sono adatti a tutti, ma dopo l’uscita dell’ultimo capitolo per PC e console fisse la popolarità del brand è aumentata molto in occidente. Adesso tantissimi giocatori non vedono l’ora di mettere le mani su, il nuovo gioco principale della serie in arrivo per Nintendo Switch. Nelle ultime settimane Capcom sta pubblicando diversi video dedicati alle varie armi del gioco per offrire ai fan qualche anticipazione, ma a quanto pare l’account tedesco ha deciso di bruciare un po’ le tappe. Ieri ...

Pino__Merola : Monster Hunter Stories: Ride On, dal videogioco alla tv. Su Sky Uno Family dal 20 dicembre - misteruplay2016 : Monster Hunter, il trailer del film non sembra così terribile - Multiplayerit : Monster Hunter, il trailer del film non sembra così terribile - SkyTG24 : Monster Hunter Stories: Ride On, dal videogioco alla tv. Su Sky Uno Family dal 20 dicembre - marisa98190932 : Monster Hunter - Milla Jovovich e Tony Jaa sfidano i mostri nel nuovo trailer -