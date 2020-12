Monopattino elettrico Xiaomi e Segway: i migliori da comprare (Di domenica 20 dicembre 2020) La mobilità elettrica è ormai la mobilità del futuro (e-mobility appunto): biciclette, skateboard e monopattini sono ora dotati di una batteria che alimenta un motore elettrico, e che permette appunto il movimento del veicolo senza leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di domenica 20 dicembre 2020) La mobilità elettrica è ormai la mobilità del futuro (e-mobility appunto): biciclette, skateboard e monopattini sono ora dotati di una batteria che alimenta un motore, e che permette appunto il movimento del veicolo senza leggi di più...

DimoDaniele : Forse non è ben chiaro che ambiente e salute non sono due cose così differenti. E si, sono contento di vedere un mo… - davidebilla : RT @ToniMontieri: Sarà consentito spostarsi con un minore di 14 anni sulle spalle guidando un monopattino elettrico solo nei comuni con 500… - GiovanniDiGreg6 : @virginiaraggi Ci si può andare con il monopattino elettrico? - w_n_compass : @DaniloToninelli @virginiaraggi Bella come ‘n monopattino elettrico con te sopra! - amandolukey : RT @moonjvnie: @amandolukey sei una personcina speciale e ti ringrazio di esserci sempre. ti ricordo che dobbiamo ancora mandare il pacco d… -