Moira Orfei, il marito Walter Nones | Circo e figli | come è morta? (Di domenica 20 dicembre 2020) A Domenica In si parla di un personaggio amatissimo dal grande pubblico e regina dell’arte circense italiana, Moira Orfei: tutte le curiosità, il marito Walter Nones, il Circo e i figli, come e quando è morta Moira Orfei Fonte Foto InstagramUna nuova puntata di Domenica In, la nota ed amatissima trasmissione condotta dalla ‘Zia’ Mara Venier, che anche oggi, 20 dicembre, su Rai 1 torna ad emozionare, far sorridere e tener compagnia al pubblico da casa: tra i tanti temi trattati, spazio anche alla grande ed indimenticata Moira Orfei. Nuovo attesissimo appuntamento ricco di ospiti, per il programma guidato dalla Venier che, tra gli ospiti, vedrà la ... Leggi su chenews (Di domenica 20 dicembre 2020) A Domenica In si parla di un personaggio amatissimo dal grande pubblico e regina dell’arte circense italiana,: tutte le curiosità, il, ile ie quando èFonte Foto InstagramUna nuova puntata di Domenica In, la nota ed amatissima trasmissione condotta dalla ‘Zia’ Mara Venier, che anche oggi, 20 dicembre, su Rai 1 torna ad emozionare, far sorridere e tener compagnia al pubblico da casa: tra i tanti temi trattati, spazio anche alla grande ed indimenticata. Nuovo attesissimo appuntamento ricco di ospiti, per il programma guidato dalla Venier che, tra gli ospiti, vedrà la ...

Giadi99189526 : bonjour oggi Gocciolo posterà qualcosa me lo sento mentre aspetto metto come colonna sonora 'benvenuti al circo' by… - LucaCiardi1977 : RT @JeSuisCialis: Ovviamente ieri parrucchiere mi fa dei capelli da Vogue. Oggi li faccio io e sembro Moira Orfei. Ok. - JeSuisCialis : Ovviamente ieri parrucchiere mi fa dei capelli da Vogue. Oggi li faccio io e sembro Moira Orfei. Ok. - Ari_ashely2 : RT @mag3lla: Infatti, è Moira Orfei #TheVoiceSenior #thevoice - devonnessmile_ : divertente vedere come criticate la parrucchiera perché “””parla per avere 5 minuti di hype”””, ma voi per 5 minuti… -