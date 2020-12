Miss Italia 2020 | Martina Sambucini | ospite da Fabio Fazio Special guest George Clooney | Claudio Baglioni e Robbie Williams

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 20 dicembre 2020) . Ultimo appuntamento dell’anno per la squadra di Che tempo che fa in onda questa sera su Rai3, che tornerà domenica 10 gennaio 2021 dopo la pausa Festival di Sanremo 2021. Ultima puntata dell’anno per Che Tempo Che Fa che parte questa sera, come di consueto, alle Alle 20 con l’Anteprima, alle 20.30 con Che Tempo Che Fa e dalle 23 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. In questa puntata, accanto a, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano., la prima a essere proclamata online in un’edizionee, l’81a, trasmessa in streaming lo scorso 14 ...