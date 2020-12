Miss Claudia: bikini e forme, un duo perfetto da togliere il fiato – FOTO (Di domenica 20 dicembre 2020) La splendida Miss Claudia Ruggeri pensa con nostalgia all’estate: lo scatto in bikini però mozza il fiato ai suoi fan. La celebre Miss di Avanti Un Altro, Claudia Ruggeri, ha condiviso con i suoi fan un nuovo contenuto sul suo profilo Instagram. Si tratta di uno scatto davvero molto nostalgico che, a ridosso delle festività L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 dicembre 2020) La splendidaRuggeri pensa con nostalgia all’estate: lo scatto inperò mozza ilai suoi fan. La celebredi Avanti Un Altro,Ruggeri, ha condiviso con i suoi fan un nuovo contenuto sul suo profilo Instagram. Si tratta di uno scatto davvero molto nostalgico che, a ridosso delle festività L'articolo proviene da YesLife.it.

miss_psycho8 : Quando il farmaco va fuori vena e il braccio diventa una zampogna. Brava Claudia, brava. - LIRRIVERENTE3 : Nati in questo giorno Claudia Gerini 18 dicembre 1971 Nel 1985 vince il concorso di bellezza Miss Teenager, dove… - peterkama : Nati in questo giorno Claudia Gerini 18 dicembre 1971 Nel 1985 vince il concorso di bellezza Miss Teenager, dove… - nicc0log_ : @jugheadjffk NO TE NE VAI MO TI PIGLI MISS CLAUDIA - LeGrazieWebzine : Miss Claudia regina assoluta di questa domenica ?? #claudiaruggeri #missclaudia #bellissima #celebrity… -

Ultime Notizie dalla rete : Miss Claudia Avanti un altro, il messaggio bollente della miss Claudia Ruggeri: “Stiamo tornando” Leggilo.org Claudia Ruggeri nostalgica in spiaggia: vista sulle curve mozzafiato -FOTO

La splendida Claudia Ruggeri torna a postare sul proprio profilo ufficiale Instagram con una foto che riporta all'estate: in costume è da capogiro ...

Miss Universe Italy 2020, la finale a Roma con Nancy Paduano di Torre Annunziata

Tra le trentasei Finaliste candidate al titolo di Miss Universe Italy 2020, in rapprentanza di tutte le regioni italiane, in ritiro dal 18 al 21 dicembre presso Oly Hotel di Roma ...

La splendida Claudia Ruggeri torna a postare sul proprio profilo ufficiale Instagram con una foto che riporta all'estate: in costume è da capogiro ...Tra le trentasei Finaliste candidate al titolo di Miss Universe Italy 2020, in rapprentanza di tutte le regioni italiane, in ritiro dal 18 al 21 dicembre presso Oly Hotel di Roma ...