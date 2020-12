Milano, uomo ucciso in strada: forse una rapina andata male (Di domenica 20 dicembre 2020) Un uomo di 55 anni è stato ucciso a Milano. Stando alle prime indiscrezioni la causa sarebbe una rapina finita male: andiamo a vedere il caso. Tragico episodio di cronaca a Milano, dove un uomo ha perso la vita dopo che alcuni malviventi lo hanno ucciso a colpi di coltello. La vittima era alla Stazione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Undi 55 anni è stato. Stando alle prime indiscrezioni la causa sarebbe unafinita: andiamo a vedere il caso. Tragico episodio di cronaca a, dove unha perso la vita dopo che alcuni malviventi lo hannoa colpi di coltello. La vittima era alla Stazione L'articolo proviene da Inews.it.

