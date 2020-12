Milano, ucciso per strada con una coltellata alla gola: il lavoro della polizia sul luogo del delitto – Video (Di domenica 20 dicembre 2020) Un uomo di 65 anni è stato ucciso per strada a Milano, in via Mauro Macchi, in zona Stazione Centrale, durante una rapina. L’uomo è stato trovato agonizzante per terra, verso le 18, con un profondo taglio alla gola. A fianco al corpo è stato rinvenuto un coltello. Alcuni testimoni avrebbero visto gli autori dell’aggressione, ora in fuga. La vittima si chiama Stefano Ansaldi ed era un medico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Un uomo di 65 anni è statoper, in via Mauro Macchi, in zona Stazione Centrale, durante una rapina. L’uomo è stato trovato agonizzante per terra, verso le 18, con un profondo taglio. A fianco al corpo è stato rinvenuto un coltello. Alcuni testimoni avrebbero visto gli autori dell’aggressione, ora in fuga. La vittima si chiama Stefano Ansaldi ed era un medico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : Milano, 65enne sgozzato durante una rapina vicino alla stazione Centrale #milano - fattoquotidiano : Milano, 60enne rapinato e ucciso in strada: aveva un profondo taglio alla gola - Agenzia_Ansa : Uomo ucciso in strada per rapina a Milano. A fianco al corpo è stato rinvenuto un coltello #ANSA - RizzoGiov : @GagliardoneS Le Nostre Risorse Pregiate che pagheranno le nostre pensioni.....eh si! - RenzoCianchetti : RT @Bluefidel47: 45% stupri commessi da stranieri. Vediamo se di arriverà allo stesso % con il taglio delle gole. Silenzio della Boldrini,… -