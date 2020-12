Milano 2030 - Il sogno di Sala | una città lenta | senza auto e parcheggi su strada

Leggi su quattroruote

(Di domenica 20 dicembre 2020) Nessuno mette in dubbio la necessità di contrastare i cambiamenti climatici, né, tantomeno, la prospettiva di un futuro elettrificato per il mondo delle quattro ruote. Lo vogliono le istituzioni e lo accettano anche i costruttorimobilistici. Alla politica, però, si chiedono progetti e investimenti che siano realizzabili, non si scontrino con la realtà e siano economicamente sostenibili: linee guida di buonsenso che anon sembrano essere ascoltate. qui, infatti, che l'amministrazione pubblica sta delineando unaimprontata alla lentezza, un evidente ossimoro per un capoluogo che si definisce all'avanguardia, quantomeno in Italia, nel reagire prontamente e velocemente ai grandi trend internazionali. Per rendersene conto basta leggere il nuovo Piano Aria e Clima, elaborato dalla giunta guidata dal sindaco Giuseppe ...