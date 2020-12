Milan, la gioia di Leao: “Dai miei problemi trovo la forza per diventare imbattibile”. Il post social dell’attaccante (Di domenica 20 dicembre 2020) Da oggi il record del gol più veloce segnato in Italia, appartiene a Rafael Leao.L'attaccante portoghese, ricorderà questa giornata a lungo, dopo la rete segnata in occasione del 2-1 contro il Sassuolo, entrando di fatto nella storia del calcio italiano, segnando la rete più veloce di sempre.Il giocatore, ha espresso la sua gioia personale, pubblicando un post sul suo account Instagram, dopo il successo di oggi del "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.Questo il messaggio dell'attaccante rossonero."Dai miei problemi trovo la forza per diventare imbattibile. Rispondere con il lavoro".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJBtXOYlrw0/?utm source=ig web copy link." Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Da oggi il record del gol più veloce segnato in Italia, appartiene a Rafael.L'attaccante portoghese, ricorderà questa giornata a lungo, dopo la rete segnata in occasione del 2-1 contro il Sassuolo, entrando di fatto nella storia del calcio italiano, segnando la rete più veloce di sempre.Il giocatore, ha espresso la suapersonale, pubblicando unsul suo account Instagram, dopo il successo di oggi del "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.Questo il messaggio dell'attaccante rossonero."Dailaper. Rispondere con il lavoro".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJBtXOYlrw0/?utm source=ig web copy link."

Domenica dolcissima per il Milan, capace d'imporsi 2-1 sul campo del sorprendente Sassuolo. a ottenuto tre punti d'oro e stabilito un nuovo record. I rossoneri, ancora privi di Ibra, hanno trovato il ...

Il Milan esce dal campo di Reggio Emilia a testa alta e torna ... Diaz e Leao sono stati molto bravi a far sì che una situazione preparata si concretizasse". La gioia di Rafael Leao "È chiaro che ...

