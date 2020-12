Milan: il presente si chiama Sassuolo, il futuro Luis Alberto (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo due pareggi consecutivi che hanno permesso alle squadre avversarie di accorciare in classifica, il Milan vola a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. Sfida ad alta quota quella del Mapei Stadium, con la squadra di De Zerbi piacevole conferma in piena lotta per un posto in Europa. Partita che promette dunque spettacolo, visti anche i precedenti che, negli anni, hanno regalato incontri molto combattuti. Intanto, dal calciomercato rimbalza una clamorosa notizia: Luis Alberto interessa al Diavolo. Come arrivano le due squadre Il Sassuolo arriva a questa sfida con una classifica che la vede al sesto posto, ma nelle ultime quattro partite ha ottenuto i tre punti solo contro il Benevento, peraltro soffrendo molto, e soprattutto ha avuto un calo a livello di prestazioni. I neroverdi restano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo due pareggi consecutivi che hanno permesso alle squadre avversarie di accorciare in classifica, ilvola a Reggio Emilia per affrontare il. Sfida ad alta quota quella del Mapei Stadium, con la squadra di De Zerbi piacevole conferma in piena lotta per un posto in Europa. Partita che promette dunque spettacolo, visti anche i precedenti che, negli anni, hanno regalato incontri molto combattuti. Intanto, dal calciomercato rimbalza una clamorosa notizia:interessa al Diavolo. Come arrivano le due squadre Ilarriva a questa sfida con una classifica che la vede al sesto posto, ma nelle ultime quattro partite ha ottenuto i tre punti solo contro il Benevento, peraltro soffrendo molto, e soprattutto ha avuto un calo a livello di prestazioni. I neroverdi restano ...

leon_mazz : Presente distopico in cui il Milan per il ruolo di vice Ibra ha davvero ripreso Balo che esordisce dal 1’ col Sassu… - FraNasato : Rebic non convocato. Nell’elenco presente Roback #Milan - valerioj000 : Senza rigori Ibrahimovic ha fatto 8 gol, Ronaldo 6. La Juventus non ha vinto tante partite in cui Ronaldo era prese… - Plebasten : @ThegameFabio A proposito di cani e porci..poco fa a Telecanile (telelombardia) ho sentito il gobbo, Matteo Caronni… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan presente Milan: il presente si chiama Sassuolo, il futuro Luis Alberto Metropolitan Magazine Allarme Milan, parla il medico: “Ecco quando dovrebbe rientrare Ibra”

Infortunio Ibrahimovic, le condizioni dell'attaccante del Milan in vista dei prossimi impegni in campionato: ecco quando rientra ...

Milan: il presente si chiama Sassuolo, il futuro Luis Alberto

Dopo due pareggi consecutivi che hanno permesso alle squadre avversarie di accorciare in classifica, il Milan vola a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. Sfida ad alta quota quella del Mapei Stad ...

Infortunio Ibrahimovic, le condizioni dell'attaccante del Milan in vista dei prossimi impegni in campionato: ecco quando rientra ...Dopo due pareggi consecutivi che hanno permesso alle squadre avversarie di accorciare in classifica, il Milan vola a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. Sfida ad alta quota quella del Mapei Stad ...